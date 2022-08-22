Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему госдолгу, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В выступлении на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоялось в понедельник по видеосвязи, секретарь Совбеза отметил, что госдолг США превысил $30 трлн, а Японии — приблизился к $10 трлн. По словам Патрушева, «с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга».

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — заключил Патрушев.

В целом он обратил внимание на то, что цены на продовольствие и энергоносители в мире выросли главным образом из-за «работающего в США и Европе печатного станка». «Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств. Соединенные Штаты напечатали $5,9 трлн, Европа — €2,9 трлн. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — подчеркнул секретарь Совбеза России.