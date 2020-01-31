Большой блеф или «Батька» суверенитет на нефть не поменял

Президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь спасти суверенитет своей страны от притязаний России, предпочел закупать нефть по мировым ценам. Как известно, подписание Союзного договора между Москвой и Минском, который весьма активно продвигал Кремль и надеялся завершить процесс к концу прошлого года, так и не состоялось, поскольку Лукашенко не устроили вопросы цены на газ, остались нерешенными проблемы компенсации «налогового маневра» России, вызвавшего большие потери в бюджете Беларуси, и унификации налогового законодательства России и Беларуси.

«Батьке» не удалось выторговать у Владимира Путина скидки на сырую нефть для ключевой экспортной отрасли страны, которая нуждается в сырье для своей перерабатывающей промышленности. На сей раз работающая многие годы схема, при которой Россия поставляет Беларуси нефть по сниженным ценам, а та продает ее и продукцию из нее, прежде всего — бензин, по мировым, перестала работать. Москва надеялась завершить построение единого государства с общими законодательством и наднациональными органами, а Лукашенко пытался снова притормозить процесс, заявив о готовности пойти на экономическую интеграцию, но не политическую. Что, разумеется, не устроило Кремль, главной задачей которого, как оказалось позже, было именно политическое реформирование страны и определение дальнейшей судьбы Владимира Путина. Но, не договорились, и тогда Путин пошел на реализацию плана «Б», инициировав реформирование в управлении страной, и сделал ставку на усиление Госссовета, чтобы возглавить его по окончании своего президентского срока, поскольку стать президентом Союзного государства, похоже, не получится. И, как результат срыва подписания союзного договора, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене.

В этой ситуации Лукашенко тоже приступил к реализации своего плана «Б». Ему ничего не оставалось, как начать искать альтернативу российскому сырью, причем не только в ближнем, но и дальнем зарубежье. Ближайшее окружение белорусского лидера стало судорожно искать замену российской нефти и путей ее доставки: состоялось совещание в Минске, был подписан контракт с Норвегией, достигли договоренностей с Литвой, стартовали переговоры с Казахстаном, ОАЭ, Саудовской Аравией и, даже, с США, которые готовы поставлять сырье лучшего качества, чем российское, но по мировой цене.

И вот не прошло и месяца — уже 23 января танкер Breiviken с норвежской нефтью для Беларуси зашел в литовский порт Клайпеда. Всего Беларусь в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс. тонн североморской нефти сорта Johan Sverdrup. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals. Первая партия нефти из Норвегии прибыла на белорусскую железнодорожную станцию Новополоцк для переработки на предприятии «Нафтан» 26 января. Как сообщило агентство БелТА, речь идет о 59 цистернах, в которых находится примерно 3,5 тыс. тонн нефти. Поставки на завод завершатся в течение двух недель.

А вчера Александр Лукашенко издал указ, в котором уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о поставке нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Речь пока идет о закупке от 1 до 3,5 млн. тонн продукции в год. Ранее,17 января, глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев уже провел встречу с заместителем председателя концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым и обсудил проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь, а также возможные объемы поставок.

Но решится ли Казахстан вовлечься в «нефтяную войну» между Минском и Москвой? Темные нефтепродукты-то можно поставлять в Беларусь железнодорожным транспортом, а что же с нефтью? Ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по «трубе» — по нефтепроводам Атырау — Самара, а также российско-белорусскому трубопроводу «Дружба». Вопрос в том, согласится ли Россия предоставить для этого возможности своих труб? Казахстанский вице-премьер энергетики Мурат Журебеков заявил, что вопрос путей поставок должен решаться Минском и Москвой, тем самым намекнув о нежелании вступать в прямой конфликт между Россией и Беларусью. Но и выгодную сделку упускать, похоже, Казахстан не намерен. Москва же пока прямого запрета на использование «Дружбы» не накладывала, но сам Лукашенко еще 21 января заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Беларуси из Казахстана, признав при этом, что для этого все же нужно согласие Москвы.

Но в любом случае, Лукашенко не сможет заместить объемы поставок нефти из России никакими альтернативными закупками. Обратимся к цифрам: Беларусь в прошлом году импортировала из России 18 млн. тонн нефти, на 2020 год у Минска и Москвы подписан индикативный баланс на поставку 24 млн. тонн российской нефти. У Казахстана в случае достижения соглашения намерена закупить от 1 до 3,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, а у Норвегии пока купила 86 тыс. тонн. С другими странами переговоры еще продолжаются.

Пока же ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси в связи с тем, что с нового года поставки российской нефти практически прекратились из-за спора по цене на сырье, действительно сложилась критическая. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке за счет своих запасов, партий белорусской, норвежской нефти и группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Поэтому получение сырой нефти из других источников для Минска стало вопросом «жизни и смерти». Вдобавок Минск несет миллиардные потери из-за отсутствующего транзита и невозможности переработать нефть и продать бензин. Сейчас Минску надо выиграть время, дотянуть ситуацию до президентских выборов в августе, и продолжить договариваться с Москвой, потому что лучшего предложения все равно не предложит ни одна другая страна.

Беларуси «выгоднее продолжать дружбу с Россией, торговать и торговаться за преференции», считает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин, и «одновременно заигрывать с Европой, строить с Китаем новый «Шелковый путь» и брать у Пекина кредиты». В то же время не следует ждать, что Лукашенко в спорах с Москвой уступит суверенитет страны. Так что, политические игры продолжатся. С ним согласен гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, который призывает не строить иллюзий, что Россия может экономически задушить Беларусь и добиться своего. «Это как с Украиной было. Страна после 2014 года находится в тяжелейшем состоянии. Я помню, у нас были умники, которые говорили, что украинцы оголодают, протрезвеют и к нам вернутся. Они действительно оголодали, и даже частично протрезвели, но к нам не пришли»,- отмечает Симонов, добавляя, что серьезным игрокам вроде Евросоюза или Китая будет не тяжело экономически поддержать Минск. Обойдется в разы дешевле, чем Украину.

Так как? Белорусский лидер всерьез и надолго собрался отказаться от дешевой российской нефти и закупать ее по мировым ценам? Или это обычные маневры Лукашенко, чтобы выторговать у Владимира Путина очередные скидки на сырье для ключевой экспортной отрасли своей страны, и в скором времени мы станем свидетелями «возвращения блудного сына»?

Время покажет…