Большинство немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма

Почти 80 процентов граждан ФРГ (77%) считают 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Таков один из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Они были обнародованы в пятницу, 8 мая. Как отмечают социологи, этот показатель остается почти неизменным (76%) с 2005 года, когда подобный опрос был проведен впервые.

При этом доля тех, кто считает 8 мая днем поражения Германии, за 15 лет незначительно уменьшилась. Сейчас такой точки зрения придерживаются 5 процентов респондентов — против 8 процентов в 2005 году. 12 процентов опрошенных не смогли определиться с выбором позиции.

Доля тех, кто считает, что 8 мая советская армия и ее союзники освободили немецкий народ от нацизма, колеблется от 74% (свободные демократы) до 94% (Левая партия и «зеленые»). В свою очередь 31% сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) считают, что это был день поражения. Иное мнение — у 49% сторонников АдГ. (DW)