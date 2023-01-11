Власти Болгарии передали турецким правоохранителям подозреваемого в причастности к произошедшему 13 ноября 2022 года теракту в Стамбуле на улице Истиглал.

Об этом заявил во вторник глава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью телеканалу T24.

«Мы установили, что Хазни Гельге, который забрал Биляля Хассана (отвечавшего за планирование теракта) из провинции Эдирне и вывез за границу, находится в Болгарии. Мы обсуждали этот вопрос с болгарской стороной. Около 18:00 во вторник его доставили нам в Эдирне», — сказал министр.

Сойлу добавил, что связывался с руководством МВД Болгарии, которое получило от Анкары данные о местонахождении Гельге. Болгарская полиция, по его словам, обнаружила подозреваемого по другому адресу.

Турецкий министр отметил, что благодарен Софии за помощь.