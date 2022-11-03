Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Как сообщает БГНЕС, за документ, инициированный партиями ГЕРБ-СДС и «Демократической Болгарией», проголосовало подавляющее большинство парламентариев – 175, в том числе партия бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Стефана Янева Bulgarian Rise.

Против высказались 49, в том числе пророссийские «Возрождение» и Болгарская социалистическая партия, еще три воздержались.

Резолюция означает, что теперь правительство Болгарии должно в течение 30 дней подать проект решения о поставках оружия Украине в парламент.