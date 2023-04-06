На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения РФ в Украину, Болгария оштрафовала российский «Лукойл» на 100 млн евро.

Как сообщает Euractiv, соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК) в связи со злоупотреблением доминирующим положением путем ограничения доступа к складам и транспортной инфраструктуре.

Расследование КЗК сосредоточилось на поведении компаний «Лукойл Нефтехим Бургас» и «Лукойл Болгария» и обнаружило, что группа нарушила закон, не предоставляя доступ импортерам и производителям моторных топлив к собственным складам.

Как говорится в материале, «Лукойл» ограничил импорт морскими путями, блокируя склады, связанные с нефтетерминалами, а также не предоставляя доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.

КЗК установила, что группа использует стратегию, которая включает несколько антиконкурентных практик, которые при условии их последовательного и кумулятивного применения в течение более пяти лет создают барьеры для импорта горючего, полностью исключая его или делая его экономически неэффективным.

Как говорится в материале, это позволяет «Лукойлу» сохранять свои лидерские позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.

КЗК утверждает, что «Лукойл» злоупотребляет своим доминирующим положением как по национальному законодательству, так и по законодательству Евросоюза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может оказать существенное влияние на структуру торговли между странами-членами ЕС. (УНИАН)