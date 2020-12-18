Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата, обвинив его в шпионаже

Власти Болгарии объявили в пятницу персоной нон грата после выдвинутых прокуратурой страны обвинений в шпионаже военного атташе при посольстве России в Софии.

Как передает ТАСС, он стал шестым российским дипломатом, высланным из Болгарии за последние два года.

«Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», — заявили в МИД страны.

Как уточнила прокуратура Болгарии, уголовное дело в отношении россиянина было возбуждено «по сигналу Государственного агентства национальной безопасности <…> за преступление против республики». «Иностранный гражданин собирал с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну», — утверждается в сообщении.

«С 2017 года и до настоящего времени очередной гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой собиралась военная информация, в том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США», — утверждает надзорное ведомство. Болгарская сторона сообщает, что россиянин якобы имел контакты с имеющим доступ к секретной информации болгарским гражданином и платил за передачу ему этих сведений.

В связи с дипломатическим статусом подозреваемого в шпионаже уголовное дело было прекращено, а главный прокурор Иван Гешев официально уведомил о происшествии министра иностранных дел и вице-премьера Болгарии Екатерину Захариеву.

Как уточнили в посольстве РФ, персоной нон грата был объявлен военный, военно-воздушный и военно-морской атташе. «Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — говорится в заявлении диппредставительства.

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров в разговоре с ТАСС назвал ситуацию абсурдной. «Нота МИД Болгарии об объявлении военного атташе персоной нон грата была передана нам без дополнительных комментариев. Нам сообщили, что наш военный атташе должен покинуть страну в течение 72 часов. Ситуация выглядит абсурдной. Похоже, что, обвиняя российских дипломатов, болгарская сторона соблюдает баланс определенных интересов», — сообщил Макаров.

«Мы оставляем за собой право на ответные действия», — добавил дипломат.

Российский военный атташе стал уже шестым за последние два года дипломатом, которого болгарские власти высылают, обвинив в шпионаже. 25 октября 2019 года в Софии заподозрили российского дипломата в работе на спецслужбы. Его выслали, Россия поступила зеркально.

24 января 2020 года в Болгарии объявили персонами нон грата еще двух российских дипломатов. Об ответе российской стороны тогда не сообщалось. 23 сентября 2020 года МИД Болгарии вновь заявил о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в сборе информации о планах по модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники. Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии.