Более 60% депутатов парламента Афганистана заразились коронавирусом

Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана — от 60 до 70 % — заразились коронавирусной инфекцией.

Кроме того, источник в одной из частных больниц  Кабула сообщил телеканалу, что клинику для сдачи теста на COVID-19 посетили несколько членов правительства и ряд парламентариев, и их результаты оказались положительными.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Афганистане составило 34 366, при этом  994 человека скончались, передает телеканал 1TV News со ссылкой на источники в афганском парламенте.

| 2020-07-11T19:43:04+04:00 11 июля 2020, 20:41|12345 (Пока оценок нет)
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