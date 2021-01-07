Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Конгрессе США

Более 50 американских правоохранителей пострадали в среду в ходе беспорядков на Капитолийском холме, несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями. Это следует из распространенного в четверг заявления начальника полиции Капитолия Стивена Санда, передает ТАСС.

«Более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции пострадали. <…> Несколько сотрудников полиции Капитолия Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядкигоспитализированы с серьезными ранениями», — говорится в сообщении.

В связи с беспорядками полиция Капитолия задержала в среду в общей сложности 14 человек и продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения и другие источники для «выявления других лиц, которые могут быть» привлечены к уголовной ответственности.

Американский полицейский, стрелявший в одну из участниц беспорядков в Конгрессе США, отстранен от работы на время следствия, следует из заявления Санда.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались штурмовать здание Конгресса, им в итоге удалось попасть внутрь. При этом полиция, охранявшая здание, применила огнестрельное оружие, ранив женщину. Позднее она умерла в больнице.

«Сотрудник полиции отправлен в административный отпуск, его полномочия полицейского приостановлены в ожидании результатов <…> расследования», — говорится в заявлении Санда.

Взрывные устройства, обнаруженные в среду в Вашингтоне во время беспорядков, представляли реальную угрозу, говорится в заявлении Санда.

«Группа реагирования <…> определила, что оба устройства действительно опасны и могли нанести большой вред общественной безопасности», — отмечается в тексте. Устройства обезвредили и передали сотрудникам ФБР для проведения дальнейшего расследования.