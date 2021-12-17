Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему «пистолет побольше», говорится в ордере на изучение данных телефона актера.

В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок.

«Он (Болдуин – ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой», — говорится в документе.

Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна «Раст» при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.