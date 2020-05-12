Боевики в Афганистане атаковали родильный дом

На востоке Афганистана в результате теракта, совершенного смертником на траурной церемонии, убиты и ранены десятки людей. Боевик взорвал пояс шахида на похоронах полицейского, сообщил представитель правительства провинции Нангархар во вторник, 12 мая. По предварительной информации, убиты и ранены около 40 человек.

Между тем в столице Афганистана Кабуле вооруженные люди атаковали родильный дом. Правоохранительные органы вступили в перестрелку с боевиками, пытаясь взять ситуацию под контроль. В родильном доме вспыхнула паника. Полицейские начали эвакуацию здания, вынося оттуда новорожденных и их матерей. Спасено было более 80 человек.

Сообщается о как минимум восьми раненых, среди которых двое детей, а также об одном убитом боевике. Причины нападения на родильный дом неясны, отметили официальные лица. В Кабуле и окрестностях весьма активны и талибы, и бойцы джихадистской группировки «Исламское государство», которые часто нападают и на военных, и на гражданских лиц. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение на роддом в Кабуле.