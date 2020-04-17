Boeing возобновляет производство в Пенсильвании

Компания Boeing возобновляет производство на своих объектах в городе Ридли, штат Пенсильвания. Об этом сообщается на сайте компании.

Производство будет восстановлено 20 апреля, говорится в сообщении. Отмечается, что на объектах будут введены усиленные меры безопасности в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

На предприятиях Boeing в Ридли производятся тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf.

3 апреля компания Being временно приостановила производство в Пенсильвании на фоне пандемии коронавируса нового типа. (Газета.Ру)

| 2020-04-18T00:51:38+00:00 18 апреля 2020, 00:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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