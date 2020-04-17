Boeing возобновляет производство в Пенсильвании

Компания Boeing возобновляет производство на своих объектах в городе Ридли, штат Пенсильвания. Об этом сообщается на сайте компании.

Производство будет восстановлено 20 апреля, говорится в сообщении. Отмечается, что на объектах будут введены усиленные меры безопасности в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

На предприятиях Boeing в Ридли производятся тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf.

3 апреля компания Being временно приостановила производство в Пенсильвании на фоне пандемии коронавируса нового типа. (Газета.Ру)