Boeing продает часть недвижимости

Американская корпорация Boeing в условиях финансовых трудностей намерена для сокращения расходов уволить часть руководящих сотрудников и распродать некоторые объекты недвижимости. Как передает ТАСС, об этом агентство Bloomberg.

По словам его источников, «около 170 руководящих сотрудников среднего звена» приняли предложения, которые предполагают их уход из компании при получении годовой заработной платы. Лишатся должностей также некоторые вице-президенты Boeing.

В числе объектов недвижимости, которые намерена продать компания, комплекс в штате Миссури, где ранее отдыхали руководящие сотрудники. В компании также рассматривают возможность сосредоточить на одном предприятии в Южной Каролине все производственные мощности, задействованные при выпуске авиалайнеров 787 Dreamliner. Предполагается, что это может позволить снизить издержки.

Корпорация и до начала пандемии нового коронавируса переживала серьезный кризис: в декабре 2019 года было объявлено о приостановке выпуска авиалайнеров Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.