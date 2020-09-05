BNA о назначении уволенного главы отдела на должность в BakuBus

Бакинское транспортное агентство (BNA) отреагировало на распространенную в социальных сетях информацию о том, что уволенный в связи со скандальным заявлением завотделом Хикмет Бабаев получил должность в BakuBus.

Глава пресс-службы агентства Маис Агаев рассказал Report, что информация не соответствует действительности.

”Те, кто распространяет данную информацию в социальных сетях, делают это намеренно в целях вызвать замешательство в обществе», — отметил он.

Напомним, что Хикмет Бабаев в ходе интервью одному из телеканалов заявил, что цены на услуги такси в Баку сегодня снизились настолько, что сравнялись со стоимостью проезда в автобусе. «Так быть не должно. Пользование услугами такси, как и в прошлом, всегда было связано с наличием определенных возможностей. Пользоваться такси, конечно, можно, но не надо превращать его в ежедневно используемый вид транспорта. Для этого есть общественный транспорт», — сказал он.