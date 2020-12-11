Блокнот армянской куртизанки и «разоблачение» Никола Пашинина

Есть известный анекдот о диалоге между командиром отряда пожарных и главврачом. «Вы уж извините, семерых откачали, а вот остальных не смогли», — говорит главный пожарный. Главврач падает в обморок. Его поднимают, приводят в чувство и интересуются, почему он так нервно реагирует. «Вы же, придурки, морг тушили!», — отвечает он.

Вспомнил я этот анекдот в свете поистине комичных заявлений, поступающих из Армении. Там, образно говоря, регулярно умудряются выносить из «морга» политические трупы и даже откачивать их, убеждая себя и общественность в воскрешении тех, по ком давно уже справлена панихида. В первую очередь это касается второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые активно выступают в прессе, всячески пытаясь доказать , что есть еще порох в пороховницах.

Наиболее активно они выступают с рассуждениями о том, что в нынешнем поражении Армении в войне виноват лично Никол Пашинян и никто более. Попутно из Робика и Сержика лепят политических исполинов, которые никогда бы не уступили Азербайджану. И в этой связи подозрительно своевременно появилась аудиозапись переговоров Лукашенко и Саргсяна, которые состоялись в октябре 2016 года на сессии Совбеза ОДКБ в Ереване.

Саргсян и Лукашенко, напомню, пытались договариваться о цене за мирное решение карабахского конфликта, путем вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Президент Беларуси озвучил цифру в 5 миллиардов долларов азербайджанских инвестиций, на что Азатович, явно демонстрируя традиционное армянское позерство, сказал что-то про готовность самолично заплатить Азербайджану 6 миллиардов долларов за отказ от идеи возврата своих земель.

Понятное дело, что у нищей Армении таких денег не было что тогда, что сейчас. Эта страна утопает в долгах и проблемах. И мы бы не стали возвращаться к этой теме еще раз, если бы ей не придали неожиданный поворот в самой Армении. О, это было поистине невероятное зрелище. Тут такие пласты информации вскрылись, такое было признано и обнародовано, что любо-дорого читать.

Ньюсмейкером на сей раз стал председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян. Собрав сегодня пресс-конференцию, он поведал миру много интересного. Начал Гарник, правда, издалека. Мол, основной деятельностью некой Аси Хачатрян и ее подруги была порнография и на оккупированных РА территориях Азербайджана. Там они в основном обслуживали военных офицеров. При чем тут трудовая деятельность армянских дам с пониженной социальной ответственностью, какое отношение имеет рассказ о специфике досуга армянских офицеров к делу о диалоге между Саргсяном и Лукашенко? А не спешите делать выводы. Армянская сторона всегда отличалась способностью и готовностью связывать несвязуемое.

Итак, гордо продолжал Гарник, после того, как раскрылась правда о трудовых буднях Аси и ее подруги, их депортировали из Карабаха. И так бы эта армянская «история куртизанок» осталась бы никем незамеченной, если бы во время обыска в их комнате не нашли блокнот. Представляете, целый блокнот! И это в век, когда есть ноутбуки, нетбуки, смартфоны и просто телефоны, куда можно записать любую информацию. Какие-то уж больно морально устаревшие эти Ася и ее подруга. Но, это еще не все.

«Записи в этом блокноте были просто позорными. Например: «У меня сегодня были 8 офицеров, они сожительствовали со мной, однако я не была удовлетворена, но получила ту информацию, которая была мне необходима». Другое дело, что этот блокнот, исходя из этики, не был приобщен к уголовному делу», — сказал Гарник Исагулян, который, как видим, с радостью рассказывает армянской общественности о том, что считает позорным.

В итоге, граждане РА и весь мир узнал о степени полового бессилия армянских офицеров, аж ввосьмером не сумевших удовлетворить одну Асю. Комментарии на сей счет в соцсетях были однозначными. Мол, не стоит после этого удивляться поражению Армении в войне. Впрочем, вовсе не такого эффекта жаждал Гарник. Поэтому, он придал своему рассказу новый оборот, при этом так и не поведав о том, как вообще ему в руки попало то, что является предметом расследования. Не Ася же ему передала блокнот! Да и те 8 страдающих половым бессилием армянских офицеров вряд ли стали бы рассказывать о своем «Ватерлоо».

Но, такая «мелочь» Гарника не смутила. Он заявил, что Ася Хачатрян является агентом Азербайджана, прекрасно владеет азербайджанским языком, ее любовник был сотрудником специального отряда Баку, и она неоднократно посещала Баку. Такого сюжета не было даже у Агаты Кристи! Это что же получается? Что каждый владеющий азербайджанским языком является азербайджанским агентом? Странная логика. Она бросает тень на Кочаряна и Саргсяна, которые также владеют азербайджанским языком. С ними, вроде бы, ничего такого, как с Асей, не происходило. По крайней мере, блокнотов с записями на сей счет не найдено.

И вообще, Исагулян сделал комплимент нашим спецслужбам, рассказав о том, что им удалось завербовать неудовлетворенную армянскую Асю. Или не удалось и все это фантазии Гарника? Он же вроде не камней в свой огород ждет, а аплодисментов. Потому что вся эта история им была рассказана неспроста, не с целью рекламы Аси, как неутомимой в любовных утехах дамы. Тут все, оказывается, шире и глубже.

В общем, обратившись к озвученному им громкому заявлению о том, что Никол Пашинян продал Карабах, вызвавшему у многих недоумение, Гарник Исагулян отметил, что это предложение сделал Пашиняну президент Беларуси Александр Лукашенко. О, какой сюжет! Как все лихо, оказывается закручено! Нет, не зря совершала сексуальные подвиги Ася Хачатрян!

«Но не забывайте, что Никол Пашинян великий «кидала», который никогда не захотел бы делить полагающиеся ему деньги с кем-то. И вот он решает в обход Лукашенко лично побеседовать с Алиевым. «Базар» шел напрямую между Николом Пашиняном и Алиевым. Пашиняну нужно было присвоить эту сумму с Анной Акопян, а для этого нужно было, чтобы кроме них и Алиева никто об этом не знал. Конечно, он выделил какую-то часть Самвелу Бабаяну, некоторым генералам – Тирану Хачатряну и Андранику Пилояну – за продажу родины. Из этих денег получил также Давид Тоноян», — сказал Гарник Исагулян.

Вот так. То есть, этот армянский политик гнет новую линию. Согласно которой, не только Серж Саргсян готов был торговать Карабахом. Согласно Гарнику, ровно тем же занялся Пашинян. Который, если верить Исагуляну, вроде бы что-то таки получил. При том, что в Азербайджане никто ему ничего не давал и давать не собирался. Ибо, Пашинян давно уже считается в нашей стране фигурой комической. Но, поди объясни очевидное многочисленным гарникам, которые готовы высасывать сенсацию просто безостановочно и везде. На фоне такого рода выкрутасов даже оживление пожарными вынесенных из морга трупов не кажется смешным.