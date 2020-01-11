Ближний Восток: кто правит балом?

В ноябре прошлого года появилась американская карикатура, на которой российский президент Владимир Путин держит огромный клубок змей с надписью «Ближний Восток» и говорит: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке». На что глава МИД РФ Сергей Лавров дал сардонический ответ: «Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника».

Но все это лирика. На самом деле Путину действительно за последние годы удалось, казалось бы, добиться невозможного. После многих лет отстранения от лидерства в мировой политике и обструкции из-за политики в отношении Украины и присоединения Крыма, оказавшаяся на задворках международной дипломатии Россия смогла классически, по образу пушкинского дядюшки, «уважать себя заставить».

Хорошо помнится, какой холодный прием президенту России был оказан на саммите G20 в Австралии в ноябре 2014 года. Лидеры стран пытались избегать контактов с Путиным до такой степени, что за обеденным столом он даже оказался в одиночестве. Президент США Барак Обама заявил на саммите, что «российская агрессия против Украины является угрозой миру», премьер-министр Австралии Тони Эббот — что Путин пытается восстановить царскую Россию, премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон — что Путин подрывает интересы России, а премьер-министр Канады Стивен Харпер, как сообщалось, согласился пожать ему руку с условием. Он сказал приблизившемуся к нему Путину: «Я пожму вашу руку, но мне есть сказать вам только одно: «Вы должны уйти из Украины»».

Путину из-за такой изоляции пришлось досрочно покинуть саммит «Большой двадцатки», приведя довольно несостоятельный аргумент о предстоящем ему долгом полете перед рабочим днем. Но такой остракизм Владимир Путин не мог оставить без ответа. И в сентябре 2015 года Владимир Путин санкционировал участие России в сирийском кризисе. Военная операция в Сирии стала первой в истории постсоветской России, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами бывшего СССР. И здесь Путину удалось продемонстрировать, насколько он серьезен в своих намерениях вернуть былой престиж России на мировой арене и восстановить свой личный авторитет. России пришлось начать проведение модернизации и масштабных реформ российских вооружённых сил, она приступила к созданию высокотехнологических систем вооружений и Сирия была использована российской армией как полигон для испытания новых боевых платформ и демонстрации боевой мощи. Вступление России в конфликт позволило радикальным образом изменить направленность и характер военных действий в Сирии и Москва на сегодня, можно сказать, выполнила не только основные военно-стратегические задачи, но и достигла главной своей цели — восстановления своего престижа, проявив филигранное политическое мастерство, пойдя на сотрудничество с Анкарой и Тегераном. В то время как Запад отказался от диалога с режимом Асада, стремился вытеснить Иран и навязывал Турции западную поддержку курдских сепаратистов, настроив ее в конечном итоге против себя. Москва показала Соединенным Штатам, что может и будет вторгаться в те регионы, которые Вашингтон считает своими оперативными зонами. Это изменило представление о России как о слабеющей державе. Сейчас ее считают серьезной силой глобального масштаба.

«Прошли времена, когда над Россией посмеивались как над региональной державой: в международной политике Путин сегодня успешнее США и Евросоюза», — писало немецкое издание Die Zeit в преддверии визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву, где она обсудила с Владимиром Путиным Ливию, Сирию, Украину. И это уже можно вполне расценивать как успех российской дипломатии. «Пока европейцы кажутся слишком загруженными, США уходят с Ближнего Востока и одновременно все же не уходят, пока Конгресс узнает о ближневосточной политике Трампа из Twitter, письмо министерства обороны США, предусматривающее вывод войск из Ирака, опровергается, Владимир Путин отправляется в тур. Он встречается с Асадом в Сирии во время посещения российских войск, пожимает руку Эрдогану во время торжественного открытия газопровода «Турецкий поток», проводит телефонные переговоры с Макроном, планирует в скором времени встретиться с Ас-Сиси в Египте — это будет двенадцатая встреча за шесть лет»,- говорит журналист Алисе Бота.

Прошли времена, когда Обама посмеивался над Россией как региональной державой. В Сирии Путин смог удержать позиции Асада и создать неустойчивое равновесие между интересами турок, курдов, иранцев и израильтян. В Ливии российские наемники воюют на стороне ливийского генерала Хафтара. Российские военные самолеты используют авиабазы в Египте. Сулеймани принимали в Москве, и теперь сокрушаются о его смерти — иранцам в их притязаниях на власть Россия позволяет доходить вплоть до Ливана, пока они остаются партнерами в Сирии. Даже в Европе, которая (пока еще) придерживается антироссийских санкций, Кремлю удается немного выйти из политической изоляции — несмотря на покушения (Скрипаль, Хангошвили), хакерские атаки и разоблаченные операции спецслужб. Макрон идет навстречу Путину, в Париже наконец проводятся переговоры о мире на Украине — но не без предварительных условий Путина, — говорится в статье.

Своим визитом в Сирию в ситуации достижения пика напряженности в регионе Путин пытался продемонстрировать влияние России на процессы и что она надежный партнер государствам Ближнего Востока. Ирак, Ливан, даже член НАТО Турция, сегодня делают ставку на Россию. В то время как доверие к США продолжает падать.

Мировой порядок стремительно меняется после ликвидации по прямому приказу Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. В регионе начинается формирование новых альянсов, перестановка игроков и, даже, появление новых действующих лиц. Американский президент, еще недавно настроенный категорически против НАТО, открыто обвинявший своих союзников по военному блоку в иждивенчестве, теперь просит генсека НАТО Йенса Столтенберга усилить участие Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, т.е. в зоне российских интересов. И что это сулит Ираку, Ирану, Сирии и, даже, союзнику альянса Турции? НАТО приблизилось к границам России на севере, в Прибалтике, Россия в ответ обосновалась у южных рубежей Турции и окружила НАТО с юго-восточного фланга. По какому сценарию продолжатся развиваться события на Ближнем Востоке, кто кого переиграет, как лягут карты? Все эти вопросы имеют непростые ответы. Одно несомненно: война за Ближний Восток продолжается.