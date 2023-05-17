Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен впервые допустил возможность признания России государством-спонсором терроризма. Об этом он заявил на слушаниях по Китаю в комитете американского Сената.

Как сообщает «Европейская правда«, такое заявление Блинкен сделал во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Последний отметил необходимость предоставления РФ статуса государства-спонсора терроризма.

«Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. Сто американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия. Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь. Но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?» – заявил Линдси Грэм.