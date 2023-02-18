Администрация Соединенных Штатов уверена, что у властей Азербайджана и Армении есть историческая возможность добиться прочного мира.

Как передает Report, об этом заявил в Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы считаем, что у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами, — подчеркнул глава американской дипломатии. — Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для поддержки этих усилий, будь то напрямую с нашими друзьями, будь то в трехстороннем формате, подобном этому, или с другими международными партнерами». Он не уточнил, о каких именно международных партнерах идет речь.