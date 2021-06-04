Россия, как и любое другое государство, обязана пресечь деятельность киберпреступников, если они работают с ее территории. Об этом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил в интервью испанской редакции американского телеканала CNN.

«К сожалению, мы наблюдаем новый фронт киберугроз, и это преступные организации, использующие то, что называется вымогательством, для захвата компаний-заложников, для захвата критической инфраструктуры и для получения финансовой выгоды», — сказал Блинкен.

«Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти организации и привлечь их к ответственности, в том числе в случае нападения на трубопровод Colonial Pipeline. Организация, которая ответственна за это нападение, ее лидеры, были в России, находятся в России, поэтому я думаю, что Россия обязана сделать так, чтобы это прекратить», — сказал глава Госдепа. (РБК)