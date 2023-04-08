Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом в настоящее время/

Как передает ТАСС, он отметил, что Россия должна дойти до того момента, когда будет готова к конструктивным переговорам. Целью таких контактов должен быть справедливый и прочный мир.

Блинкен указал, что идея о прекращении огня для некоторых может быть заманчивой.

«Но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром», — добавил госсекретарь.