У Азербайджана очень протяженная граница с Ираном, ее нужно защищать.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях в Комитете по международным отношениям Конгресса Сената.

«Для этого есть ряд веских причин, в частности очень важно усиление взаимодействия между вооруженными силами Азербайджана и НАТО в рамках миротворческих миссий», — сказал Блинкен, отвечая в ходе слушаний на провокационный вопрос проармянски настроенного сенатора Боба Менендеса о том, что Администрация президента США потребовала 700 тыс. долларов для участия азербайджанской армии в международных военных учениях.