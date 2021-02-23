Биткойн снизился до $48 604

Биткойн после открытия торгов снижался на 10,23%, достигая отметки в $48,604 тыс., свидетельствуют данные торгов на площадке Coindesk на 09:39.

По данным на 09:44, курс биткойна находился на уровне $49,754 тыс. (-8,1%).

21 февраля цена криптовалюты превысила $58 тыс., обновив исторический максимум.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.