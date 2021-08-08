Биткоин в ходе торговой сессии в воскресенье рос на 0,86%, достигая отметки в $45 тыс.

Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 16:31 по бакинскому времени.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $45 тыс. в мае 2021 года.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».