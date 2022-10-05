Лидер главной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в больницу в Иерусалиме, сообщает государственная телерадиокомпания КАН.

По ее информации, политика доставили в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо». В этой больнице экс-премьер проходит проверки после того, как почувствовал себя плохо во время молитвы в Йом Кипур, рассказал пресс-секретарь Нетаньяху.

Премьер-министр Яир Лапид, возглавляющий партию «Еш Атид», пожелал Нетаньяху выздоровления.

Нетаньяху был главой израильского правительства до 2021 года, теперь его называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 1 ноября.