Безостановочный аттракцион цинизма вышел на новый виток своей деятельности. Члены Европарламента в ходе дебатов 3 октября жестко раскритиковали действия Азербайджана, который успешно провел контр-террористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, окончательно восстановив свои территориальную целостность и суверенитет.

Как заявила глава делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, Евросоюз должен пересмотреть свои отношения с Азербайджаном и выдвинуть свои условия. «Мы должны прекратить политику умиротворения, и для режима Алиева должны быть немедленные последствия», — подчеркнула она.

«Режим Алиева»- звучит аморально. Ведь речь идет о законно избранном президенте Азербайджана, который принудил государство-оккупант к капитуляции, несмотря на то, что все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддерживали прежний «статус-кво», при котором 20% азербайджанских земель находились под армянской оккупацией.

«Политика умиротворения», соответственно, действовала в отношении официального Еревана, который был настроен на бесконечные переговоры, игнорируя международное право и принцип территориальной целостности государств, а также всем известные 4 резолюции ООН, требующие вывода всех армянских незаконных вооруженных формирований с наших, на тот момент, оккупированных территорий.

Армения никаких санкций за свои очевидные, признанные ООН преступления, так и не получила.

На этом фоне слова Кальюранд звучат более чем нелепо. Но она, что называется, вошла в роль и раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в прошлом году стояла рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и благодарила официальный Баку за помощь в обеспечении энергетической безопасности Европы, называя нашу страну надежным партнером ЕС.

«Сегодня Комиссия предельно ясно дала понять, что действия Азербайджана, начиная с военных действий, завершаются принудительным перемещением населения Нагорного Карабаха, что де-факто является этнической чисткой и неприемлемо», — отметила она.

И это была не просто циничная, но и совершенно нелепая, легко опровергаемая ложь.

Достаточно вспомнить про отчет делегации Организация Объединенных Наций (ООН) , которая посетила Ханкенди. Она, напомню, не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению. «В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе», — говорилось в заявлении.

Но Кальюранд не правда интересует, а возможность очернить Азербайджан. Она в Европарламенте не одна такая. Европарламентарий Натали Луазо призвала не повторять ошибок прошлого. «Мы должны служить нашей чести и служить Армении», — подчеркнула она. То есть, весь Европарламент обязан, по ее мнению, служить государству, которое более четверти века держало под оккупацией 20% территории чужого государства и совершило ряд чудовищных преступлений, начиная от Геноцида в Ходжалы и заканчивая изгнанием с родных мест миллиона азербайджанцев.

А тем временем, сегодня исполняется уже три года со дня, когда во время Отечественной войны город Гянджа подвергся первой ракетной атаке вооруженных сил Армении. Да, 4 октября 2020 года, около 10:00, выпущенные армянами ракеты упали на густо населенную территорию второго по величине города Азербайджана, где были расположены частные дома и двухэтажное жилое здание. В результате вражеской бомбардировки Гянджи погиб один мирный житель – Тунар Алиев, еще 32 человека получили ранения. Наряду с жилыми домами, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и историческим зданиям. Эта ракетная атака со стороны Армении была первым серьезным ударом по территории, расположенной вне зоны боевых действий.

Позже, Армения еще не раз наносила ракетные удары по Гяндже, Барде, Мингечауру. В их результате погибло множество азербайджанских стариков, женщин, детей.