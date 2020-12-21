Без валидола не могут: болельщики обсудили проигрыш команды Балаша Касумова

Команда Балаша Касумова проиграла в четвертой игре Зимней серии игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» и лишилась заветной путевки в Финал года, сообщает #.

В составе команды играли: Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Михаил Скипский, Эльман Талыбов, Елизавета Овдеенко. В отличие от прошлой игры, на игру прилетел из Баку и Балаш Касумов.

Невзирая на победу команды телезрителей, наши знатоки показали достойную и яркую игру.

Дважды отличился обладатель «Хрустальной совы» Эльман Талыбов, сравнявший счет в третьем раунде и правильно ответив на все вопросы в секторе «Блиц».

Болельщики команды Балаша Касумова ждали от знатоков счет 6:0, в худшем случае надеялись на 6:1. Именно такой результат мог бы предрешить дальнейшую судьбу команды.

По правилам игры победителем Зимней серии и обладателем путевки в Финал года должна была стать та команда, которая выиграет у телезрителей с наиболее крупным счетом, а в случае равенства результатов преимущество будет у того коллектива, который играл позже. В данном случае это была команда Балаша Касумова. Однако поскольку победы не случилось, в Финале года примет участие команда Алеся Мухина, которая, напомним, разгромила телезрителей со счетом 6:1.

Примечательно, что у команды Балаша Касумова был наивысший рейтинг из всех команд, попавших в Зимнюю серию.

Обсуждая игру после прямого эфира на Первом канале в Интернете и соцсетях, пользователи отметили сложность вопросов, выпавших на долю команды знатоков.

«Команда Касумова — это как мой любимый «Ливерпуль». Без валидола не могут. Что в положительном, что в отрицательном смысле. За это, собственно, и люблю их! Безмерно жаль, что ребятам не удалось в шестой раз выйти в Финал Года «Что? Где? Когда?». Уверен, что они непременно проявят себя в следующем сезоне», — написал Владислав Чернявский.