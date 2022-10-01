Украина де-факто является членом НАТО, осталось оформление де-юре, и это должно быть без ПДЧ (План действий по членству в НАТО).

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в эфире информационного марафона.

По его словам, решение подписать заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке «вызрело довольно быстро, и здесь ведущую роль сыграл президент Украины».

«Мы, дипломаты, только правильно помогли его сформулировать. И СНБО принял соответствующее решение», — добавил он.

На уточнение журналистов о том, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг не прокомментировал четко такую инициативу Украины, Кулеба ответил, что, безусловно, решение принимается консенсусом.

«И следующий шаг — все государства-члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. До тех пор, пока этот консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но, имея определенный опыт общения и взаимодействия с господином Столтенбергом, я убежден, что он как раз думает, что Украина должна быть членом НАТО, и он готов над этим работать. Но он будет над этим работать только после того, как появится консенсус на соответствующее решение государств-членов Альянса», — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что сейчас будет «развернута такая же машина, которая работала над обеспечением поддержки заявки Украины на получение статуса члена ЕС». «Мы понимаем, где будут проблемы, мы понимаем, где будет максимальная поддержка, и будем решать эти проблемы», — добавил Кулеба.

«Теперь мы говорим очень просто: Украина уже де-факто является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ. Вот тот сигнал, который мы сегодня прислали миру», — отметил он.