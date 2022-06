В Баку снова выберут лучших моделей по версии популярного международного конкурса Best Model of Azerbaijan — 2022.

Кастинг на участие в национальном этапе конкурса уже стартовал, и анонсировал его вчера на встрече с журналистами национальный директор конкурса Best Model of Azerbaijan 2022 Эльхан Пашаев.

На пресс-конференции присутствовала Айдан Йешилдаг, — азербайджанская красавица, победительница мирового финала конкурса, обладательница короны Best Model of the World в 2021 году, а также известный модельер Фахрия Халафова и другие.

На пресс-конференции была представлена ​​подробная информация о старте конкурса и краткая информация о мероприятиях, которые состоятся в этом году.

Эльхан Пашаев рассказал #, что кастинг открыт для всех желающих молодых людей от 16 до 30 лет. Он подчеркнул, что кандидаты должны обладать такими премуществами, как харизматичная внешность, отсутствие на теле татуировок, рост от 165 см для девушек и от 180 см для парней. Кандидатки на участие в конкурсе не должны иметь детей, состоять в браке или в разводе.

Кастинг состоится 10 июля. Сам конкурс пройдет в октябре в Baku Crystal Hall.

Конкурс Best Model of Azerbaijan имеет большие традиции — на счету нашей страны неоднократная победа азербайджанских моделей на мировом конкурсе Best Model of the World, который ежегодно проходит в Турции.

Вдалельцем конкурса является Эркан Озерман, при поддержке которого мировой конкурс однажды состоялся в Баку. Планы повторить мировой финал в столице Азербайджана есть на следующий год. Об этом # также сообщил Эльхан Пашаев.

Фахрия Халафова оказывает конкурсу неоценимую поддержку с момента его проведения в Азербайджане. Модельер высоко оценила организацию конкурса, его результаты и влияние на развитие модельного бизнеса в стране.

Поммимо Айдан Йешилдаг в разные годы победителями этого международного модельного конкурса становились Севда Алиева, Рустам Джабраилов и Нуру Ахмедов.