Утром 30 мая Москва подверглась массированному налету беспилотников. Три дрона попали в жилые дома.

Первый дрон ударился о 24-этажный жилой дом на улице Атласова, 11 в Новой Москве, недалеко от аэропорта Внуково. Пожарно-спасательные подразделения обнаружили «по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже», пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС. Очевидцы говорят о следах разрушения на трех этажах.

Второй врезался в верхние этажи дома на улице Профсоюзной, 98, рядом с метро «Беляево». «Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет», — сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Третий беспилотник с тремя взрывными устройствами врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте, 92, корпус 1. По данным телеграм-канала Shot, он ударил в квартиру на 14 этаже, но взрывчатка не сдетонировала.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что на столицу была совершена атака беспилотников, а несколько зданий получили «незначительные повреждения». «В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

О звуках летящих беспилотников и взрывах с утра также сообщали жители Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Дроны заметили на Рублево-Успенском шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе ПВО. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», — отметил он.

По данным источника Shot, на подлете к Москве было сбито 13 дронов, пять из них — над Рублевкой. Как пишет Baza, в утренней атаке на Москву участвовали около 25 беспилотников. Некоторые из них зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

В столичной полиции введен план «Тайфун», который предполагает сбор личного состава для ликвидации последствий ЧС.

Также в Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, которую используют беспилотники, пишет Mash. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

В ночь на 30 мая Россия атаковала Киев более чем 20 беспилотниками «Шахед». В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах города. В Голосеевском районе в многоэтажном жилом доме возникло возгорание, разрушены два верхних этажа. Один человек погиб. Под завалами могут оставаться люди. (moscowtimes.ru)