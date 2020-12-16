Берлускони обещал вакцинироваться публично

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что готов публично вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сделаю вакцинацию, хотя мой организм и содержит антитела к вирусу. Я сделаю это и, если будет такая возможность, я сделаю это публично. Советую сделать это публично и другим известным участникам политической жизни», — говорится в сообщении.

Диагноз бывшему премьеру поставили 2 сентября, после чего он был госпитализирован в двусторонней пневмонией на ранней стадии. Его выписали 14 сентября. Итальянские СМИ сообщали, что 26 сентября тесты на коронавирус у Берлускони все еще были положительными.

| 2020-12-16T23:46:18+04:00 17 декабря 2020, 02:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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