Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала государства Европы к солидарности в вопросе приема беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

«Придут еще очень много людей. Нам придется распределить [их] по европейской внешней границе», — сказала Бербок.

Министр также отметила, что собирается поднять этот вопрос на встрече глав МИД ЕС, которая пройдет в Брюсселе 21 марта.

«Каждая страна в Европе должна принять людей <…> Нам также нужно перевезти людей через Атлантику», — сказала глава МИД ФРГ.

Кроме того, Бербок заявила, что в сравнении с центром размещения беженцев в Ганновере, где находятся чуть менее тысячи украинцев, ситуация «на внешних границах Евросоюза давление намного выше». Министр подчеркнула, что в последующие недели «Европе еще больше потребуется сплоченность для того, чтобы предоставить многим детям, подросткам, взрослым и пожилым людям защиту, в которой они нуждаются».