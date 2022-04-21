Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Германия должна активнее помогать странам Балтии бороться с российской дезинформацией. Это заявление прозвучало в четверг, 21 апреля, после встречи Бербок с ее эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс в Таллине.

Эстония, Латвия и Литва, имеющие значительные доли русскоязычного населения, уже в течение долгого времени сталкиваются с кампаниями по дезинформации со стороны России, заявила глава МИД ФРГ. «Мы солидарны в том, что не только не хотим позволять этого, но и противостоим этому вместе», — сказала Бербок.

По ее словам, пропаганде должна противостоять не контрпропаганда, а «прозрачные, сильные и свободные СМИ». «То, что молодые русскоязычные люди протестуют против развязанной Путиным войны и творимых на ней зверств, показывает: эту работу важно продолжать делать день за днем, снова и снова разоблачая путинскую ложь», сказала министр. (DW)