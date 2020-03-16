Бени Ганцу поручено формирование кабмина Израиля

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование кабинета министров лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу, чьи сторонники сформировали вторую по численности фракцию в Кнессете по итогам досрочных парламентских выборов 2 марта, сообщает Агентство Анадолу.

Бени Ганц заручился поддержкой «Объединенного арабского списка», представляющего интересы этнических палестинцев — граждан Израиля.

На фоне политического кризиса в Израиле, за последний год в этой стране трижды проводились выборы в Кнессет. Причем на всех выборах лидировала партия «Ликуд», лидером которой является премьер Биньямин Нетаньяху.

По итогам выборов 2 марта «Ликуд» получила 36 депутатских мандатов в 120-местном парламенте и одержала победу на выборах. Однако сторонникам Нетаньяху так и не удалось сформировать коалиционное правительство.

У Биньямина Нетаньяху только 58 депутатских рекомендаций, а для формирования коалиционного правительства необходим 61 мандат.

Накануне президент Ривлин провел совещание с представителями восьми партий, вошедших в парламент, чтобы получить информацию о том, кого они будут поддерживать в качестве премьера.

Партии правого блока поддержали Нетаньяху, а центристы, левые партии и «Объединенный арабский список» — Бени Ганца.