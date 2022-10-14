Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружия (ЯО) на Украине. Об этом сообщает в четверг вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph.

«Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона», — сказал Уоллес в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова французского лидера.

Источник британского издания в НАТО выразил согласие с Уоллесом, заявив, что слова Макрона подрывают «принципы сдерживания». «Мы не вдаемся в детали подобных сценариев», — сказал собеседник газеты.

Макрона раскритиковали и в самой Франции. Его предшественник на президентском посту Франсуа Олланд (2012-2017) напомнил, что принцип ядерного сдерживания основан на том, что ядерные державы не должны «ничего говорить о том, что они могли бы сделать» в критической ситуации.

Заявление президента Франции прозвучало 12 октября в эфире телеканала France 2.

«У Франции есть военная доктрина, как я говорил, и она зиждется на интересах нации. Они четко определены. И это не то, что было бы под угрозой, в случае баллистической ядерной атаки на Украине или в регионе», — сказал он.

После этого он призвал меньше говорить о ядерной угрозе и прилагать больше усилий для мира.

«Я всегда говорил правду французам. Россия обладает ядерным оружием, Франция тоже. В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия», — сказал Макрон. «Мы должны помогать Украине сопротивляться, но необходимо избегать любой эскалации конфликта. Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально — то есть в плане использования оружия массового уничтожения», — добавил он.