Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена необходима, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс».

«Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы», — сказала Жан-Пьер.

Представитель американской администрации отметила, что на этом мероприятии «предстоит много работы».

По ее словам, встреча глав двух государств является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».