Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена необходима, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс».
«Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы», — сказала Жан-Пьер.
Представитель американской администрации отметила, что на этом мероприятии «предстоит много работы».
По ее словам, встреча глав двух государств является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».