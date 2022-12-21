Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон во время телефонных переговоров 11 декабря. Три дня назад украинский лидер согласился. Это станет его первым визитом за границу после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как отмечается на сайте Белого дома, во время брифинга старший чиновник администрации Байдена сообщил, что украинская сторона предварительно приняла приглашение в прошлую пятницу, а в воскресенье Зеленский окончательно подтвердил визит.

«Этот визит подчеркнет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, в том числе через оказание экономической, гуманитарной и военной помощи», — заявили в Белом доме.

В Белом доме подчеркнули, что Байден не собирается давить или толкать Зеленского к переговорам с Россией, а наоборот будет работать над тем, чтоб Украина была в лучшей позиции за столом переговоров в будущем.