Белый дом опроверг прогнозы об удвоении в США числа смертей в сутки из-за коронавируса

Власти США не прогнозируют рост числа смертей из-за коронавируса в ближайшее время до 3 тыс. в сутки — вдвое больше, чем в настоящий момент. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, комментируя соответствующую информацию, опубликованную газетой The New York Times.

В понедельник издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы администрации США, утверждало, что американские власти не исключают скорого роста суточного количества летальных исходов до около 3 тыс.

«Это не является документом Белого дома, материал не был представлен целевой группе [Белого дома по борьбе с коронавирусом] и не проходил межведомственного изучения. Эти данные не фигурируют в моделировании и анализе целевой группы, — говорится в распространенном в понедельник заявлении Дира. — Поэтапные рекомендации президента США по открытию страны основаны на научном подходе, с которым согласны ведущие эксперты в сфере здравоохранения и инфекционных заболеваний».

По словам Дира, здоровье граждан есть и будет главным приоритетом для президента по мере отслеживания усилий штатов по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа. (ТАСС)