Белый дом обнародовал план урегулирования в Газе из 20 пунктов, предполагающий временное внешнее управление с международным участием. Он не предполагает насильственного переселения жителей палестинского анклава. Об этом говорится в обнародованном Белым домом документе.

Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться», — отмечается в опубликованном плане урегулирования.

«Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу», — указывается в документе.

Американские предложения по урегулированию в секторе Газа не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем, но предполагают размещение там «международных сил по стабилизации».

«Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», — говорится в документе.

«США будут работать с арабскими и [другими] международными партнерами, чтобы создать временные международные силы по стабилизации и немедленно разместить [их] в Газе», — отмечается в плане.

В нем также подтверждается, что, по мнению Вашингтона, радикальное палестинское движение «ХАМАС и другие группировки соглашаются не иметь никакой роли в управлении Газой — прямым или косвенным образом, ни в какой форме».

Администрация США обсуждает с Израилем урегулирование не только в секторе Газа, но и по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодняшний день является историческим днем для мира, и премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху и я только что завершили важную встречу, на которой обсудили многие важнейшие вопросы, включая торговлю, Иран, расширение Авраамовых соглашений и, что наиболее важно, мы обсудили, как положить конец войне в Газе. Но это лишь часть более широкой картины, а именно мира на Ближнем Востоке, и давайте назовем это вечным миром на Ближнем Востоке», — сказал он на совместной с израильским премьером пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

Премьер Катара в разговоре с Трампом и Нетаньяху подтвердил готовность продолжить взаимодействие с США для прекращения конфликта в Газ.