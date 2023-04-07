Страны НАТО должны вместе решать вопрос о возможном вступлении Украины в альянс, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Любое решение о членстве принимается союзниками по НАТО и странами, стремящимися вступить в НАТО», — заявила она.

По словам Жан-Пьер, на протяжении десятилетий Вашингтон поддерживает «политику открытых дверей НАТО». В настоящее время США сосредоточены на поддержке Украины в военной сфере и на том, что украинский народ «имеет все необходимое для борьбы за свою свободу».