Административно-бюджетное управление Белого дома разослало в госведомства уведомление о необходимости подготовить планы массовых увольнений и сокращений персонала на случай наступления 1 октября шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

В отличие от обычной практики, когда сотрудники федеральных ведомств во время шатдауна массово отправлялись в отпуска, в этот раз речь идет об увольнении и сокращении ставок в штатном расписании, а также закрытии программ и проектов, которые «не соответствуют приоритетам президента Дональда Трампа».

Газета отмечает, что в предыдущие годы сокращенных сотрудников вновь набирали на работу сразу после возобновления финансирования. Однако теперь такая возможность не предусматривается. «На этот раз директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу ликвидации рабочих мест в качестве инструмента давления, повышая ставки в противостоянии [республиканцев] с демократами в Конгрессе по поводу государственных расходов», — подчеркивает Politico.

Как сообщил источник издания в Административно-бюджетном управлении, независимо от наступления шатдауна продолжат работу программы социального страхования, медицинской помощи и поддержки ветеранов. Также продолжится финансирование вооруженных сил, правоохранительных органов, служб миграционного и пограничного контроля и авиадиспетчеров.