Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой

Белорусский портал «Военно-политическое обозрение» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен перехват объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы.
На записи, снятой из кабины вертолета, видно, как Ми-24 подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается. При этом авторы ролика приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Беларуси.
Как сообщает «Военно-политическое обозрение», после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами «рассеяли» в районе деревни Лужи.
Ранее Минобороны Беларуси сообщило, что экипажи боевых вертолетов Ми-24 пресекли «провокацию», в ходе которой с территории соседней Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. При этом в Вильнюсе заявили о нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом и вручили ноту протеста послу республики. МИД Беларуси эти обвинения отверг и вручил ноту литовскому послу из-за инцидента с шарами.(РИА Новости)
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=yLU1WLhVPSs