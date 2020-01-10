Белое солнце ливийской пустыни…

Президент России В.Путин войдет в историю не только, как глава российского государства, впервые совершивший визит в Турцию, но и как глава российского государства, неоднократно посетивший «далекий зеленый остров» …

Признаться, что мы уже не в курсе того, которым по счету был последний визит В.Путина в Турцию. Знаем только одно, что Владимир Владимирович одержим идеей осуществить многовековые планы российского государства.

Выход в теплые воды Персидского залива или же Индийского океана, российский солдат, моющий свои сапоги в теплых водах Индийского океана – да, все это было вековыми мечтами российских империалистов и нео-империалистов, которые, надо сказать, президент В.Путин уже частично осуществил.

Наверное, наш нетерпеливый читатель сразу же спросит: а как? Ответ довольно прост: привлекая на свою сторону ведущие государства региона – Турцию и Иран…

С самого начала Иран, если даже не был на стороне России, в любом случае, был против США и Запада, против усиления их влияния в этом регионе, поэтому Москве удалось без особых усилий склонить его на свою сторону. Конечно, планы Тегерана не совсем идентичны с московскими, все же их объединяет одна общая цель – остановить, как уже заметили выше, рост американо-израильского влияния в регионе.

С Турцией все было гораздо сложнее. Буквально пару лет назад отношения между двумя государствами из-за сбитого российского самолета были настолько натянутые, что даже были заморожены все торгово-экономические отношения.

И раньше все было не так уж гладко и сладко. Российские цари, начиная с Петра Первого, мечтали о том дне, когда Стамбул станет столицей российской империи.

И советские времена, если не считать кратковременную оттепель в отношениях двух государств в период правления Ленина и Ататюрка, были не такими уж сладкими. В принципе, по-другому, и быть не могло: Турция была не только членом НАТО и важным компонентом южного фланга Североатлантического Альянса, но и самым близким военно-политическим союзником США в регионе.

А это было не таким уж маловажным фактором, как кажется на первый взгляд: тогда все было по-другому, тогдашние отношения внутри Альянса были совсем иными.

Тогда НАТО не представлял собой такую «политическую говорильную», как теперь, все имело свои определенные границы: не только слова лидеров стран-членов НАТО, но и их политика.

Тогда не было таких пространных философских дискуссий по поводу того, кто же представляет угрозу для членов Блока, т.к. все было предельно ясно и понятно: вражеской идеей и идеологией был коммунизм, вражескими странами были СССР и социалистические режимы в Европе, границей блоков была Берлинская стена и т.д.

Сейчас все иначе. Американский президент предлагает повернуть ракеты в сторону Китая, требует повышения оборонных расходов стран-членов, стремится к тому, чтобы бывший основной союзник США в регионе — Турция согласилась с ведущей ролью в регионе Израиля и Саудовской Аравии.

И другие члены Блока не сидят, сложа руки; они не только не собираются повысить оборонные расходы, мало того, стремятся строить свою локальную оборонную схему – «Европейское НАТО», ведут двоякую игру с Россией, всячески стараются не поддерживать американские санкции против Ирана – одним словом, везде ищут свою выгоду и интерес.

Думается, что первым наказанием за это стал «брексит». Соединенные Штаты, англосаксы решили наказать других непослушных европейцев, которые стремятся стать отдельной и независимой геополитической единицей и поэтому неслучайно, что президент Д.Трамп несколько раз открыто поддержал «брексит».

На таком геополитическом фоне осложнения в плоскости США-Турция не кажутся сюрпризом; если между американскими европейцами и континентальными европейцами, между Старым и Новым Светом существует столько разногласий, стоит ли удивляться тому, что США не ладят с Турцией?

Во-первых, американцы заняты постоянными поисками «хорошей мусульманской страны и мусульманского лидера». Эти образы не являются статичными, в зависимости от интересов США они также меняются. Сейчас происходит то же самое. Бывший президент Б.Обама говорил про президента Турции Р.Т.Эрдогана, что он хороший мусульманин. Но выходит, что теперь роль «хорошего мусульманина» для Штатов играет многоуважаемый религиозный мистик, проповедник и эзотерик Ф.Гюлен.

Это только одна сторона проблемы, т.е. ее политическая грань. Но имеются и геополитические стороны вопроса. Сейчас появились новые страны, которые предлагают свои услуги НАТО и США – не секрет, что среди них особо выделяются Грузия и Украина, которые предлагают не только более привлекательные границы на суще, но и на море. Понятно, что это заставляет американских геостратегов вновь пересмотреть роль Анкары.

Поэтому и к этим процессам надо относиться спокойно,- как к естественному следствию новых геополитических переустройств мира. В этом разрезе кажется естественным и сближение между Турцией и Россией. Но не стоит забывать, что в сфере многосторонних отношений у России имеются свои давние особенности – Кремль во всем ищет свою выгоду.

С одной стороны, он опасается, что Ближний Восток может обернуться для него вторым Афганистаном. С другой стороны, не может удержаться от соблазна стать ключевым игроком в самом важном энергетическом бассейне мира – на Ближнем Востоке, в арабском мире или на африканском континенте.

Поэтому стремится все эти вопросы решить с помощью Турции и Ирана, но в Анкаре не должны забывать, что у товарища Сухова (герой фильма «Белое солнце пустыни») мотивы прежние – будь это среднеазиатские, аравийские или же ливийские пустыни…