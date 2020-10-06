Бельгия усилит меры борьбы с COVID-19

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что власти страны приняли решение по усилению мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на фоне продолжающейся пандемии. Об этом сообщает La Dernière Heure.

Так, жителям страны сократили «близкие контакты», которые предполагают взаимодействие с людьми на расстоянии не менее 1,5 метра без средств индивидуальной защиты, с пяти человек до трех.

Кроме того, за одним столом в кафе могут находится не более четырех человек, а сами заведения должны заканчивать работу не позднее 23.00. Пригласить в гости бельгийцы также могут максимум четыре человека.

Данные меры вступают в силу с 9 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. (Газета.Ру)