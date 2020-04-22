Беларусь ввела запрет на экспорт аппаратуры для искусственного дыхания

Правительство Беларуси ввело временный запрет на вывоз из страны аппаратуры для искусственного дыхания. Об этом говорится в постановлении Совета министров, подписанном премьер-министром страны Сергеем Румасом и опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале, сообщает ТАСС.

Аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура дополняют перечень медицинских изделий, запрет на экспорт которых был введен правительством 17 марта. Тогда Совмин республики запретил до 1 июня вывозить из страны одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, респираторы, защитные очки, маски, хирургические халаты, бахилы, бинты, вату, марлю и прочее.

«Временный запрет на вывоз из Беларуси установлен для отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — отметили ранее в правительственной пресс-службе.

Новое постановление правительства Беларуси вступило в силу с 22 апреля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 апреля, отмечается в документе.