Беларусь внесет в санкционные списки представителей руководства ЕС

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны намерены внести в расширенные санкционные списки представителей руководства Евросоюза. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что Беларусь никогда не будет проводить разрушающие и деструктивные действия в отношении своих партнеров.

«Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать», — добавил Макей.

По его словам, ряд соседних стран также принимает попытки по вмешательству во внутренние процессы в Беларуси.