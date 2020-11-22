Беларусь внесет в санкционные списки представителей руководства ЕС

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны намерены внести в расширенные санкционные списки представителей руководства Евросоюза. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он отметил, что Беларусь никогда не будет проводить разрушающие и деструктивные действия в отношении своих партнеров.
«Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать», — добавил Макей.
По его словам, ряд соседних стран также принимает попытки по вмешательству во внутренние процессы в Беларуси.