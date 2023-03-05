Органы внутренних дел и внутренние войска Беларуси формируют в своем составе подразделения беспилотной авиации, в том числе вооруженные ударными беспилотными летательными аппаратами, об этом сообщил в воскресенье глава МВД Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.

«Мы отслеживаем ситуацию, которая на сегодня происходит в Украине, что происходит на полях сражений, у нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны», — сказал Кубраков.

По его словам, беспилотники используются не только для отслеживания оперативной обстановки на определенном участке местности и поиска граждан.

Появляются и ударные дроны, которые уже стоят на вооружении во внутренних войсках, у спецподразделений, которые способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками. Если будет необходимость, то и уничтожить», — сообщил министр.

По словам главы ведомства, работа ведется и на приграничных территориях.