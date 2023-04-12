Беларусь выступает за перемирие в Украине и начало переговоров.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел республики Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что «Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира».

«Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники», — считает он.