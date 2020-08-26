Беларусь ответила на обвинения в нарушении литовской границы

Литва пока не предоставила Минску свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в министерстве обороны Беларуси, назвав обвинения Вильнюса необоснованными.

По данным ведомства, 24 августа прошла встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Минске. Литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставить доказательную базу о нарушении литовской границы. В минобороны Беларуси добавили, что информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие нарушения, передана в МИД Литвы белорусским посольством 25 августа.

«В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными», — подчеркнули в министерстве.(РИА Новости)