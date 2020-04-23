Беларусь отказывается от российской гречки

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Белоруссии Алексей Богданов заявил, что руководство республики задумывается об отказе от импорта гречки с территории России, сообщает агентство «Белта».

По словам Богданова, это решение было принято после отказа РФ в начале весны 2020 года поставлять крупу в Белоруссию.

«Вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью», — сказал министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в два раза увеличить посевы гречихи в 2020 году. По мнению белорусских властей, это позволит стране обеспечивать внутренний рынок гречкой самостоятельно и даже начать экспортировать продукт в другие страны.

Согласно данным минсельхоза Белоруссии, российские поставки гречки в страну в марте упали более чем на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.