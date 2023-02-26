Президент Беларуси Александр Лукашенко может предложить посредничество Минска в сделках между Китаем и Россией, которые нарушают западные санкции. Как сообщает американский институт изучения войны (ISW), эту тему Лукашенко поднимет во время визита в Китай 28 февраля.

Белорусский президент собирается посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином. Там он планирует подписать договоры о масштабных совместных проектах, торговле, инвестициях и других вопросах. Лукашенко также планирует встретиться с высшими китайскими чиновниками и главами китайских корпораций.

«Объявление Лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что высокопоставленные американские чиновники считают, что Китай серьезно рассматривает возможность продавать России боевые беспилотники, стрелковое оружие, а также 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды», — сообщают исследователи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в намерении поставить оружие России и предупредил Пекин о «серьезных последствиях». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал эти претензии домыслами. «Китай всегда использовал благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликта или воюющим сторонам», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что поставки китайского оружия России приведут к третьей мировой войне. Президент США Джо Байден заявил, что США пока не видели таких поставок, и он не ожидает, что «Китай проявит большую инициативу» в этом плане. Однако он пообещал ответить на поставки летального оружия, если Пекин их начнет.

Без масштабного ленд-лиза оружия из Китая и других стран Россия не сможет продолжать войну уже к середине года, заявил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков). «Мы не можем по целому ряду параметров или вообще или в необходимых для дальнейшего ведения войны количествах производить даже обычные вооружения, которые есть у нас сейчас в войсках», — отметил он. (moscowtimes.ru)